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Meteoroloji'den kuvvetli sağanak uyarısı

Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Batı Akdeniz'in iç ve batı kesimleri için kuvvetli sağanak uyarısında bulunuldu.

AA2 Eylül 2024 Pazartesi 13:54 - Güncelleme:
Meteoroloji'den kuvvetli sağanak uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan tahmine göre, bugün öğle saatlerinde Bolu, Karabük ve Kastamonu, Sinop'un iç kesimleri ve Çankırı'nın batısında yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak görülecek.

Antalya'nın iç kesimleri ve doğusu ile Isparta ve Burdur çevrelerinde de yağış, yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak şeklinde olacak.

Bugün öğle saatlerinden sonra İzmir, Aydın ve Muğla'nın iç kesimleri, Manisa, Denizli, Balıkesir'in güneydoğusu, Kütahya, Uşak ve Bursa'da yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak görülecek.

Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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