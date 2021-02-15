Meteorolojiden Marmara Bölgesi için bir uyarı daha

DHA 15 Şubat 2021 Pazartesi 15:48 - Güncelleme: 15 Şubat 2021 Pazartesi 15:48

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1'inci Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada bu gece saatlerinden itibaren Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Sakarya'da yer yer kuvvetli fırtınanın etkili olacağı kaydedildi. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer ise kuvvetli fırtına (60-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Meteoroloji yetkilileri, kuvvetli rüzgar ile fırtınanın neden olabileceği çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmelere karşı vatandaşları uyardı. Ulaşımda aksaklık yaşanabileceğini kaydetti.