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Marmara Bölgesi'nde aralıklı kar yağışı bekleniyor

Marmara Bölgesi'nde, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde aralıklı kar yağışı öngörülüyor.

AA08.02.2020  08:52 - Güncelleme: 08.02.2020  08:52

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede çok bulutlu hava hakim olacak.

Avrupa Yakası'nda öğle saatlerine kadar olmak üzere İstanbul il geneli, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde aralıklı kar yağışı bekleniyor.

Yağışların; Sakarya çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması öngörülürken bölgede buzlanma ve don tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin altında olacağı bölgede rüzgar, kuzey ve kuzeybatı (karayel) yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esecek.

Sakarya çevrelerinde yoğun kar nedeniyle muhtemel buzlanma, don, tipi şeklinde kar yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar ile çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

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