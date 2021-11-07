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Meteoroloji'den Marmara için sarı uyarı!

Marmara Bölgesi'nin tamamında yoğun sis ve pus hadisesi bekleniyor.

7 Kasım 2021 Pazar 08:53 - Güncelleme: 7 Kasım 2021 Pazar 08:53
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülke genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzeybatı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

SARI UYARI VERİLDİ

Kuzey ve iç kesimlerde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus hadisesi bekleniyor. Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ ve Yalova'da beklenen yoğun sis nedeniyle sarı uyarı verdi. Meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin 4-6 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

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