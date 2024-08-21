Meteoroloji'den Marmara, Karadeniz ve İç Anadolu için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun kuzeybatı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Bilecik, Kütahya, Eskişehir, Çankırı ve Sinop çevreleri ile Ankara'nın kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.YURT GENELİNDE HAV SICAKLIKLARI
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.RÜZGAR
Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, öğle saatlerinde Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
BAZI ŞEHİRLERDE BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Ankara: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde kuzey kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 37
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 31
İzmir: Az bulutlu ve açık 34
Adana: Az bulutlu ve açık 35
Antalya: Az bulutlu ve açık 32
Samsun: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 31
Trabzon: Az bulutlu ve açık 30
Erzurum: Az bulutlu ve açık 31
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 42