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Meteoroloji'den Marmara, Karadeniz ve İç Anadolu için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den edinilen son değerlendirmelere göre Marmara'nın batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Bilecik, Kütahya, Eskişehir, Çankırı ve Sinop çevreleri ile Ankara'nın kuzey kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçişleri görülecek.

IHA21 Ağustos 2024 Çarşamba 09:13 - Güncelleme:
Meteoroloji'den Marmara, Karadeniz ve İç Anadolu için sağanak yağış uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun kuzeybatı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Bilecik, Kütahya, Eskişehir, Çankırı ve Sinop çevreleri ile Ankara'nın kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

YURT GENELİNDE HAV SICAKLIKLARI

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, öğle saatlerinde Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

BAZI ŞEHİRLERDE BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Ankara: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde kuzey kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 37

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 31

İzmir: Az bulutlu ve açık 34

Adana: Az bulutlu ve açık 35

Antalya: Az bulutlu ve açık 32

Samsun: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 31

Trabzon: Az bulutlu ve açık 30

Erzurum: Az bulutlu ve açık 31

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 42

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