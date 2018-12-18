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Meteorolojiden Marmara'da fırtına uyarısı

Marmara Denizi'nde rüzgarın zamanla fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

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Marmara Denizi'nde rüzgarın zamanla fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.
 
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede çok bulutlu aralıklı yağmur ve sağanak bekleniyor.
 
Akşam saatlerinden sonra Trakya kesiminin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği bölgede yağışların gece, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması öngörülüyor.
 
Doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi beklenen bölgede hava sıcaklıkları 1 ila 3 derece azalacak. Bölgede rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
 
Batı Karadeniz ve Marmara Denizi'nde rüzgarın poyrazdan kuvvetli, zamanla fırtına şeklinde (50-75 km/sa) esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı başta denizciler olmak üzere vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

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