Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda, "Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün akşam saatlerinden sonra Marmara'nın kuzeydoğusunda görülecek olan sağanak yağışların, gece saatlerinde etkisini artırarak İstanbul, Kocaeli ve Yalova çevreleri ile Sakarya'nın kuzey ilçelerinde kuvvetli (30-50 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.