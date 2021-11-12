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Meteoroloji'den o bölgeler için don uyarısı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Anadolu Bölgesi genelinde hava parçalı ve bulutlu geçecek. Ayrıca bölgede buzlanma ve don olayı ile yer yer pus ve sis bekleniyor.

AA12 Kasım 2021 Cuma 11:08 - Güncelleme: 12 Kasım 2021 Cuma 11:08
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Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ile don olayının görüleceği bölgede yer yer pus ve sis hadisesi de yaşanacak.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyretmesi beklenen bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede beklenen sis ve pus hadisesi nedeniyle görüş mesafesinin azalması ile buzlanma ve don olayına karşı sürücülerin dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı, Iğdır'da 6, Tunceli'de 1, sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 6, Ağrı'da 5, Erzurum'da 4, Erzincan'da 2 ve Kars'ta 1 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklıkların Tunceli'de 14, Erzincan'da 12, Ağrı'da 11, Iğdır'da 9, Erzurum'da 8, Kars ve Ardahan'da 7 derece olması bekleniyor.

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