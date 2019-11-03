Meteoroloji'den o ilimizde yaşayanlara uyarı: Bu saatlere dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç ve batı kesimlerde 2 ila 6 derece artacak, diğer yerlerde değişmeyecek. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatleri ile yarın gece saatlerinde yer yer sis ve puslu 15

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sis ve puslu 19

İzmir: Az bulutlu, yarın zamanla parçalı ve çok bulutlu 22

Adana: Parçalı ve az bulutlu 27

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 23

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 19

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 17

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 8

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 18