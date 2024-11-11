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Meteoroloji'den peşe peşe uyarılar! Yeni haftada hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni haftada yurdun birçok noktası için yağış uyarısı yaptı. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

11 Kasım 2024 Pazartesi 08:15 - Güncelleme:
Meteoroloji'den peşe peşe uyarılar! Yeni haftada hava nasıl olacak?
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Yeni haftada yurdun birçok noktasında yağış bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ise yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Yurtta bazı bölgeler beyaza bürünürken, bazı bölgeler hala yazdan kalma günleri yaşıyor. Ancak Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni haftada yurdun birçok noktası için yağış uyarısı yaptı..

Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu ile İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesinin güney ve doğu kesimleri yağışlı geçecek.

YAĞIŞ VE FIRTINA UYARISI

Yağışlar, Afyonkarahisar ve Karaman çevresinde yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek. Antalya'nın batı ilçelerinde ise kuvvetli yağmur bekleniyor.

Marmara ile Doğu Akdeniz kıyılarında da şiddetli rüzgar etkili olacak. Uzmanlar yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması için uyarıyor.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNDE OLACAK

Yurt genelinde hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik olmayacak. Sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek.

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