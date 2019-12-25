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Meteoroloji'den sağanak ve kar uyarısı

Türkiye'nin büyük bölümü sağanak yağış ve kar yağışının etkisi altında. Ege, Marmara, Akdeniz, İç Anadolu, orta ve batı Karadeniz ile Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sağanak yağış beklenirken, İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde yağışların kar olarak kendisini göstereceği tahmin ediliyor. Doğu Anadolu Bölgesi'nde rüzgarın fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

25.12.2019  07:45 - Güncelleme: 25.12.2019  07:45
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Ege (İzmir hariç),Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu ile Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir, Samsun, Amasya, Çorum, Tokat, Malatya, Elazığ, Erzincan, Tunceli, Ağrı, Erzurum ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, İç Anadolu’nun doğusu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu ile Bilecik, Kütahya, Konya, Karaman, Eskişehir ve Afyonkarahisar çevreleri ile Akdeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; Doğu Akdeniz ile Düzce, Zonguldak, Bartın, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m²) ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m²) olması bekleniyor.
 
Hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın batı kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette; Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde güney ve güneydoğu yönlerden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına (50-100 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
 
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Doğu Akdeniz, Düzce, Zonguldak, Bartın, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m²) yağmur ve sağanak yağışlı olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
 
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde kuvvetli ve zaman zaman kuvvetli fırtına (50-100 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
 
İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
 
İSTANBUL °C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
 
 
ANKARA °C, 6°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
 
İZMİR °C, 13°C
Çok bulutlu
 
ANTALYA °C, 15°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
 
ZONGULDAK °C, 11°C
Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinden itibaren kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.
 
TRABZON °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
 
ERZURUM °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif kar ve karla karışık yağmurlu
 
DİYARBAKIR °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, Akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

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