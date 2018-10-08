Yurdun Doğu kesimlerinde yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Türkiye genelinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Orta ve Doğu Akdeniz'in dağlık kesimleri (Toroslar mevkisi), Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı, Yozgat, Sivas, Kayseri, Niğde, Ordu, Amasya, Tokat, Erzurum, Ardahan, Muş, Bitlis, Van ve Hakkari çevreleri ile Muğla'nın iç, Antalya'nın batısının iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor.

Karadeniz'de havanın parçalı ve çok bulutlu olması, Doğu Karadeniz'de aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Rüzgarın Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3-5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 2-4 kuvvetinde eseceği öngörülüyor. Karadeniz'de fırtına beklenmiyor.

Marmara'da havanın parçalı ve bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor. Bölgede rüzgarın doğu ve kuzeydoğudan 4-6 kuvvetinde eseceği öngörülüyor.

Ege'de havanın parçalı ve çok bulutlu olması, rüzgarın kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3-5, Kuzey Ege'de 4-6 kuvvetinde esmesi bekleniyor.

Akdeniz'de havanın parçalı ve çok bulutlu olması, rüzgarın batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 2-4 kuvvetinde eseceği öngörülüyor.