Meteoroloji'den 11 ile kritik uyarı

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Meteoroloji'den sağanak uyarısı

Sakarya, Bilecik, Kütahya, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Yozgat, Sivas, Kars ve Ardahan çevrelerinde yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın havanın Türkiye'nin kuzey ve iç kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı öngörülüyor.

Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Sakarya, Bilecik, Kütahya, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Yozgat, Sivas, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Ülkenin diğer yerlerinde ise havanın az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın, Doğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği öngörülüyor.

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