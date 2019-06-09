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Meteorolojiden sağanak uyarısı

İç Anadolu ve Karadeniz ile Doğu Anadolu, Akdeniz, Ege ve Marmara bölgesindeki bazı illerde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

  • AA
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, ülke genelinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.
 
İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kırklareli, Edirne, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Bursa’nın doğusu, Bitlis, Van ve Hakkari çevreleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
 
Rüzgarın Marmara'da kuzey ve kuzeydoğudan, Doğu Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneydoğudan kuvvetli esmesi öngörülüyor.
 
Karadeniz'de 3 il için sağanak ve dolu uyarısı
Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bugün Kastamonu, Sinop ve Çorum'da kuvvetli ve gök gürültülü sağanak ile yerel dolu yağışı beklendiği belirtildi. 
 
Açıklamada, yetkililer ile vatandaşların, sağanak ve dolu nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği kaydedildi.
 
Marmara Bölgesi'nde hafta boyunca yağış bekleniyor
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede görülecek yağışların özellikle Marmara'nın doğu kesimlerinde (Kocaeli ile Sakarya çevreleri) yer yer kuvvetli olacağı ve hayatı olumsuz etkileyebileceği (gök gürültülü sağanak, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar, ani sel, su baskını) tahmin ediliyor. 
 
Ayrıca, hava sıcaklıklarının biraz azalarak hafta ortasından itibaren mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor.

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