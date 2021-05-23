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Meteoroloji'den sağanak uyarısı

Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Samsun, Ordu, Tokat, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Bitlis ve Van çevrelerinde yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

AA23 Mayıs 2021 Pazar 14:02 - Güncelleme: 23 Mayıs 2021 Pazar 14:02
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Samsun, Ordu, Tokat, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Bitlis ve Van çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği, diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın, Akdeniz Bölgesi'nin iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli ve yüksek kesimlerde fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.

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