Meteoroloji'den sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısı

Yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç ve yüksek kesimlerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre hava sıcaklığı, güney ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzeyli, öğle saatlerinde Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/saat) esecek.

Ankara: Az bulutlu ve açık 34

İstanbul: Az bulutlu ve açık 31

İzmir: Az bulutlu ve açık 37

Adana: Az bulutlu ve açık 36

Antalya: Az bulutlu ve açık 35

Samsun: Parçalı bulutlu, öğleden sonra iç ve yüksek kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı 30

Trabzon: Parçalı bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde iç ve yüksek kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı 29

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 29

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 42