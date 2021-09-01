Meteoroloji'den sel uyarısı! Bu illerde yaşayanlar dikkat

1 Eylül 2021 Çarşamba 07:21 - Güncelleme: 1 Eylül 2021 Çarşamba 07:21

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara ve Kastamonu başta olmak üzere 8 ile kuvvetli yağış ve sel uyarısı yaptı.

MGM'den yapılan uyarı şöyle:

"Yapılan son değerlendirmelere göre; 01.09.2021 Çarşamba günü öğlen saatlerinden sonra Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Eskişehir'in doğusu, Kastamonu, Karabük, Bolu'nun doğusu ve Çorum çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."