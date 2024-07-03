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Meteoroloji'den şiddetli yağış uyarısı: İstanbul dahil çok sayıda şehir için alarm verildi

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, İstanbul ve Ankara'da yağış beklendiği açıklanırken, yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği belirtildi.

IHA3 Temmuz 2024 Çarşamba 09:16 - Güncelleme:
Meteoroloji'den şiddetli yağış uyarısı: İstanbul dahil çok sayıda şehir için alarm verildi
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Trakya, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur, Bolu, Muş, Bitlis, Van, İstanbul'un batısı ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İÇ VE KUZEY KESİMLERDE SICAKLIKLAR ARTACAK

Hava sıcaklığının iç ve kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Ege ile İç Anadolu'nun kuzeybatısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

BAZI İLLERDE HAVA DURUMU

Ankara: Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 36

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 34

İzmir: Az bulutlu ve açık 33

Adana: Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu 35

Antalya: Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu 32

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 30

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 27

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 37

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