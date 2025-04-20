İSTANBUL 16°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Nisan 2025 Pazar / 22 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,2552
  • EURO
    43,8333
  • ALTIN
    4076.87
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Güneşe aldanmayın, yağış geliyor... İstanbul için tarih verildi
Güncel

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Güneşe aldanmayın, yağış geliyor... İstanbul için tarih verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hafta için beklenen hava durumu raporunu paylaştı. Güneşli günlerin yerini yağışa bırakacağı yeni haftada, yurdun tamamında çarşamba gününden itibaren sağanak etkili olacak. Hafta başında olan bölgesel yağışlar hafta sonuna kadar devam edecek. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere hava nasıl olacak? Meteoroloji'den İstanbul, Ankara ve İzmir için tarih verdi. İşte detaylar...

AA20 Nisan 2025 Pazar 15:21 - Güncelleme:
Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Güneşe aldanmayın, yağış geliyor... İstanbul için tarih verildi
ABONE OL

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, bu hafta beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu.

Çelik, yapılan son değerlendirmelere göre, yarın ve salı günü yurdun kuzeydoğu bölgelerinde yağış beklendiğini Çelik, salı akşam saatlerinde Ege'de yağış geçişi olacağını söyledi.

4-5 GÜN BOYUNCA ARALIKLARLA GÖK GÜRÜLTÜLÜ YAĞIŞ

Çarşamba gününden itibaren yurdun tamamında yağışın etkili olacağını aktaran Çelik, "Hafta sonuna kadar 4-5 gün boyunca aralıklarla gök gürültülü yağış etkili olacak." dedi.

Çelik, yurdun kuzeydoğu bölgelerinde hafta boyunca aralıksız yağış görüleceğini, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu Bölgesi genelinde yağışların 1 hafta boyunca devam edeceğini ifade etti.

Batı bölgelerde ise yağışların çarşamba gününden itibaren başlayacağını, yağışların çarşamba, perşembe ve cuma günü kuzey ve iç kesimlerde kuvvetli olacağını bildiren Çelik, sıcaklıklarda herhangi bir değişiklik yaşanmayacağını, mevsim normalleri üzerinde seyredeceğini belirtti.

3 BÜYÜKŞEHİRDE HAVA DURUMU

Çelik, Ankara'da çarşamba gününden itibaren gök gürültülü sağanak beklendiğine, perşembe, cuma ve cumartesi günleri yağış görüleceğine değinerek, "Başkentte en yüksek sıcaklık 20-22 derece civarında seyrediyor ancak salı günü lodosla 26 dereceye kadar çıkacak. Sıcaklıklar Ankara'da mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek." diye konuştu.

İSTANBULLULAR PERŞEMBE GÜNÜNE DİKKAT

İstanbul'da ise perşembe gününden itibaren gök gürültülü sağanak görüleceğine dikkati çeken Çelik, şehirde en yüksek sıcaklıkların hafta boyunca 19 ile 21 derece arasında seyredeceğini dile getirdi.

Çelik, İzmir'de salı akşam saatlerinde yağış geçişi beklendiğini, perşembeden itibaren gök gürültülü sağanak görüleceğini ve sıcaklıkların 1 hafta boyunca 25 derece civarında olacağını kaydetti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.