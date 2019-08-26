Meteorolojiden son dakika kuvvetli yağış uyarısı

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Meteorolojiden son dakika uyarısı: Kuzey kesimlerde gök gürültülü sağanak ve rüzgar

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yayımlanan son hava durumu tahminlerine göre yurdun bazı kesimlerinde kuvvetli yağmur bekleniyor. Marmara, Kuzey Ege ve İç Anadolu'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden rüzgarın kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin edildiğinden vatandaşların oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olması gerekiyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün için yayınladığı son hava durumu tahmin raporlarında Türkiye'nin bazı kesimleri için yağış uyarısında bulundu. Özellikle Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi, Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz ile Tokat, Erzurum, Erzincan, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
 
26 AĞUSTOS HAVA DURUMU TAHMİNLERİ
 
Haberimizde, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan son hava durumu raporlarına ulaşabilir, bölgelerimize göre saatlik hava durumu tahminlerini öğrenebilirsiniz.
 
BÖLGELERİMİZDE HAVA
 
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
 
BURSA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
 
İSTANBUL °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
 
KIRKLARELİ °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
 
KOCAELİ °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
 
EGE
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin kuzey ve iç kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
 
A.KARAHİSAR °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
 
DENİZLİ °C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu
 
İZMİR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
 
MANİSA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
 
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin (Toroslar mevkii) kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
 
ADANA °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri (Toroslar mevkii) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
 
ANTALYA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
 
HATAY °C, 34°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
 
ISPARTA °C, 32°C
Parçalı bulutlu
 
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
 
ANKARA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
 
ESKİŞEHİR °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
 
KONYA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
 
SİVAS °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
 
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
 
BOLU °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
 
DÜZCE °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
 
SİNOP °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
 
ZONGULDAK °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
 
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları ve Tokat çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
 
AMASYA °C, 31°C
Parçalı bulutlu
 
SAMSUN °C, 29°C
Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
 
TOKAT °C, 28°C
Parçalı bulutlu, öğleden sonra aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
 
TRABZON °C, 28°C
Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
 
DOĞU ANADOLU
Parçalı, kuzey ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Kars, Ardahan, Erzurum ve Erzincan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
 
ERZURUM °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
 
KARS °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
 
MALATYA °C, 34°C
Parçalı bulutlu
 
VAN °C, 29°C
Parçalı bulutlu
 
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
 
DİYARBAKIR °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
 
GAZİANTEP °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
 
MARDİN °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
 
ŞANLIURFA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
 

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