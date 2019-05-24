İstanbul’da sabaha karşı şiddetli sağanak yağış etkili oldu. Gün, gök gürültüsü ve birbiri ardına çakan şimşeklerle aydınlandı. Birçok sürücü sağanak yağışa hazırlıksız yakalanırken, bazı vatandaşlar ise yağmura karşı ilginç önlemler aldı.

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı ilçelerde su baskınları oldu. Pendik Çamçeşme Mahallesi Kemalpaşa Caddesinde bulunan Aydınlı alt geçidini su bastı. Bu sırada altgeçitten geçmeye çalışan ve içinde 6 kişinin olduğu minibüs mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alt geçide dolan suyu tahliye etti. Mahsur kalan minibüs kurtarıldı.

YAĞIŞ NE KADAR SÜRECEK?

Meteorolojinin son tahminlerine göre bugün yurdun büyük bölümünde etkili olması bekleniyor. Yağışların yarın Marmara ve yurdun kuzeyinde etkili olacak. Pazar gününden itibaren yağışlı havanın yurdu terk etmesi bekleniyor.