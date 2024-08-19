Meteoroloji'den uyarı! Hava sıcaklıkları artacak

Yapılan son tahminlere göre, yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğlen saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Erzurum, Kars, Ağrı ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacak ve ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredecek. Rüzgarın genellikle kuzeyli, zamanla Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Ankara: Az bulutlu ve açık 36

İstanbul: Az bulutlu ve açık 32

İzmir: Az bulutlu ve açık 32

Adana: Az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri yer yer parçalı bulutlu 36

Antalya: Az bulutlu ve açık 34

Samsun: Az bulutlu 31

Trabzon: Az bulutlu, iç kesimleri yer yer parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri yerel sağanak yağışlı 29

Erzurum: Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 40