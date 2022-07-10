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Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı! O bölgelerde yaşayanlar dikkat

Meteoroloji, yurdun kuzeybatı kesimleri ile İstanbul'un kuzey kesimleri ve Anadolu Yakası'ndaki şiddetli yağışlara karşı uyardı.

AA10 Temmuz 2022 Pazar 00:14 - Güncelleme:
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yarın günün ilk saatlerden itibaren yurdun kuzeybatı kesimlerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı belirtildi.

Açıklamada, yağışın İstanbul'un kuzey kesimleri ve Anadolu Yakası ile Kocaeli, Sakarya ve Düzce çevreleri, Balıkesir'in kuzey, Zonguldak ve Bursa'nın batı kesimlerinde yerel olarak çok kuvvetli, yer yer de şiddetli olmasının beklendiği kaydedildi.

Yağışların, sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ve kuvvetli rüzgarın çeşitli olumsuzluklara yol açabileceği belirtilen açıklamada, yetkililer ve vatandaşların tedbirli olması istendi.

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