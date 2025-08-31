Meteoroloji'den uyarı: Yeni bir sıcak hava dalgası geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yeni hava tahmin raporu açıklandı. Buna göre, hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Uzmanlar, Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde çevrelerinde önümüzdeki günlerde yağış beklenmediğini belirterek vatandaşları yüksek sıcaklıklara karşı uyardı.

Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin Merkezi Teknik Şefi Hayati Alkan, bölgenin alçak basınç merkezi etkisi altında kalmaya devam ettiğini belirterek, "Geçtiğimiz haftalarda olduğu gibi yine bölgemiz Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde çevrelerinde bu hafta ve önümüzdeki hafta yağış beklenmiyor. Bölgemiz yine alçak basınç merkezi etkisi altında kalmaya devam edecek" dedi.

"GECE SICAKLIKLARI 16-18 DERECE DOLAYINDA SEYREDECEK"

Sıcak hava etkisinin mevsim normalleri üzerinde seyredeceğini söyleyen Alkan. "Sıcak hava dalgasının etkisi altında kalacağız. Özellikle hafta sonu sıcaklıkların 35-36 derece bandında seyretmesini bekliyoruz. Önümüzdeki hafta yine her ne kadar 1-2 derece sıcaklık azalması olsa da sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Gece sıcaklıkları 16-18 derece dolayında, gündüz sıcaklıkları ise 34-35 derece civarında olacak. Eylül ayının 2. haftasında sıcaklıklarda bir miktar azalma olacak. Mevsim normallerine doğru düşüş bekleniyor. Bu hafta bahsettiğimiz gibi bölgemizde yağış beklemiyoruz. Yüksek sıcaklıkların etkisi devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"KRONİK RAHATSIZLIĞI OLANLAR VE ÇOCUKLAR SICAK HAVAYA KARŞI TEDBİRLİ OLMALI"

Yüksek sıcaklıkların orman yangınlarını artırdığını ifade eden Alkan, "Rüzgarlar kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvetli, yüksek kesimlerde yer yer kuvvetli şekilde esmesi bekleniyor. Bu sıcak hava dalgasından dolayı kronik rahatsızlığı olanların, çocukların, vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmasını gündüz saatlerinde çok fazla güneşte kalmamalarını tavsiye ediyoruz. Yüksek sıcaklıktan dolayı orman yangınları konusunda da vatandaşlarımızın hassas ve dikkatli olmasını tavsiye ediyoruz" şeklinde konuştu.

Alkan, "Şu günlerde gece sıcaklıklarının bir miktar azaldığını, kuzeyli rüzgarın etkisiyle biraz daha düştüğünü söyleyebiliriz. Geçtiğimiz haftalarda gece sıcaklıkları 20 derece ve üzerindeydi artık 20 derecenin altında yani 15 ila 18 derece dolayında seyrediyor diyebiliriz" diye konuştu.

31 AĞUSTOS BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU RAPORU

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, kuzeybatısının yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kırklareli ve Edirne çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Osmaniye çevreleri ile Adana'nın doğu, Kahramanmaraş'ın güneybatı ve Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğu kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 31°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

NEVŞEHİR °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

SİNOP °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 38°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 39°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

KARS °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

MALATYA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 39°C

Az bulutlu ve açık