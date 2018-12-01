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Meteoroloji'den Van, Bitlis, Hakkari ve Muş için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, Van, Bitlis, Hakkari ve Muş çevreleri için kuvvetli yağış uyarısı ile birlikte meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulundu.

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Van Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezince yapılan son değerlendirmelere göre, “Bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
 
Yağışların bölgenin güneyinde yer yer kuvvetli olması beklenmektedir. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmezken rüzgar güneyli yönlerden orta kuvvette, yer yer kuvvetli (30-60Km/saat) esmesi beklenmektedir. Dün gece gerçekleşen en düşük sıcaklıklar şu şekilde Bitlis 3.1, Hakkari 0.4, Muş 5.3, Van 7.2.
 
Günün beklenen en yüksek sıcaklıkları ise Van 10, Bitlis 8, Hakkari 8, Muş 9. Van Gölü'nde hava, çok bulutlu, yağmurlu, rüzgâr: doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) yer yer 6 kuvvetinde, dalga: 0,25 ila 0,75m, görüş: iyi, yağış anında orta. Yağışların; Hakkari, Bitlis, Muş ve Van'ın güneyinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. 

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