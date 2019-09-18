Meteorolojiden yağış uyarısı
Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinde yarın yerel olmak üzere hafif sağanak görüleceği tahmin ediliyor.
- AA
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Türkiye'nin kuzey kesimleri parçalı ve çok bulutlu olacak.
Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinde yarın yerel olmak üzere hafif sağanak bekleniyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık olacağı öngörülüyor.
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