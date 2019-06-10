Meteorolojiden yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısı
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ, Malatya,Adıyaman, Tunceli ile Bingöl'de yağış ve kuvvetli rüzgar beklendiğini bildirerek uyarıda bulundu.
- İHA
Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada," Bölgemizde havanın parçalı bulutlu, aralıklı gökgürültülü sağanak yağışlı geçmesi beklenmektedir.Rüzgarların güneyli yönlerden orta, yer yer kuvvetli saatte 40 ile 60 kilometre kuvvette eseceği tahmin ediliyor"denildi.
Hava sıcaklıklarında bir değişiklik görülmediğini de aktaran merkez, kuvvetli rüzgar nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunmasını istedi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.