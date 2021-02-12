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Meteoroloji'den yoğun kar yağışı uyarısı

Marmara Bölgesi'nde yarın akşam saatlerinden sonra yoğun kar yağışı bekleniyor.

AA12 Şubat 2021 Cuma 15:03 - Güncelleme: 12 Şubat 2021 Cuma 15:03
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Marmara Bölgesi'nde yarın akşam saatlerinden sonra beklenen kar yağışının zaman zaman tipiye dönüşeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Marmara Bölgesi'nde yarın akşam saatlerinden sonra kar öngörülüyor. Kar yağışının zamanla kuvvetli ve yer yer yoğun olması bekleniyor.

Kuzeydoğudan kuvvetli rüzgar ve fırtına ile kar yağışının zaman zaman tipiye dönüşeceği tahmin ediliyor.

Kar yağışının meydana getireceği buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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