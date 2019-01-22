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Meteoroloji'den yurt genelinde yağış uyarısı

Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Batı Akdeniz ve Doğu Karadeniz kıyıları ile İstanbul'un Avrupa Yakası, Ordu, Manisa, Uşak ve Denizli çevrelerinde yarın sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın ülke geneli parçalı ve çok bulutlu olacak. Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Batı Akdeniz ve Doğu Karadeniz kıyıları ile İstanbul'un Avrupa Yakası, Ordu, Manisa, Uşak ve Denizli çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yağışların sabah saatlerinden sonra Edirne ve Çanakkale çevreleri ile Edremit Körfezi'nde, öğle saatlerinden sonra ise İzmir çevreleri ile Aydın'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli olması öngörülüyor.

İç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus ile birlikte İç Anadolu'nun doğusunda ve Doğu Anadolu'da buzlanma ve don görülecek.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Batı kesimlerde sıcaklıkların mevsim normallerinin 2-5 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar genellikle, güney ve güneydoğudan hafif, ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz'de güney ve güneydoğudan kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege'nin iç kesimlerinde kuvvetli esecek.

''Dağa HDP yoluyla gittim''

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