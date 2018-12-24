Metin Akpınar polis eşliğinde adliyeye götürüldü
Küstah sözlerle Başkan Erdoğan'ı tehdit eden Metin Akpınar polis eşliğinde adliyeye götürüldü.
- DHA
CHP'nin kanalı Halk Tv'de yayınlanan 'Halk Arenası' programında yaptığı küstah açıklamaları nedeniyle Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma başlatıldı. Metin Akpınar'ın Kadıköy'deki evine sabah saatlerinde polis ekibi geldi. Polislerin içeriye girmesini ardından Akpınar tek başına dışarıya çıktı. Metin Akpınar, "Savcı bey çağırdı. İfade vermeye gidiyoruz" dedi. Metin Akpınar, sivil aracına bindi. Akpınar, polis aracıyla Anadolu Adalet Sarayı'na götürülüyor.
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