Metin Temel son dakika neden görevden alındı? Org. Metin Temel kimdir kaç yaşında nereli? soruların yanıtları gündemde. General atamalarına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Afrin Komutanı Orgeneral İsmail Metin Temel İkinci Ordu Komutanlığı'ndan alındı. Orgeneral İsmail Metin Temel, TSK'nın en kapsamlı sınır ötesi harekatlarını yönetmişti. Temel, Genelkurmay Denetleme ve Değerlendirme Başkanlığı'na atandığı belirtildi. İsmail Metin Temel, 2. Ordu Komutanı olarak Afrin Operasyonu'nu yöneten isim. Temel daha sonra orgeneralliğe de terfi etmişti. İsmail Metin Temel, 1958 yılında Bayburt'ta dünyaya gelmiştir. Korgeneral rütbesine sahip olan Temel, gençlik yıllarında ailesiyle birlikte Adana'ya yerleşti ve eğitimini burada tamamladı. Kısa süre sonra askerliğe adım attı. Van Asayiş Kolordu Komutanıyken 15 Temmuz Darbe Girişimi sırasında vekaleten 2. Ordu Komutanı olarak atanmıştı. Metin Temel son dakika haberleri ve yeni gelişmeler star.com.tr haber sitemizde.

METİN TEMEL GÖREVDEN NEDEN ALINDI?

Edinilen bilgilere göre emre edilmesine rağmen toptaya katılmadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, Malatya'da görev yapan 2. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Metin Temel Genelkurmay Denetleme ve Değerlendirme Başkanlığına atandı.



Tunceli'de görev yapan 4. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Barut ise Erzincan'daki 3. Ordu Komutanlığı Denetleme ve Değerlendirme Başkanlığına getirildi.



Söz konusu atamalar Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 9'uncu maddesinin birinci fıkrası gereğince gerçekleştirildi.







FIRAT KALKANI VE ZEYTİN DALI HAREKATLARININ DA SEVK VE İDARESİNDEN SORUMLU KOMUTANDI



İsmail Metin Temel, Van Asayiş Kolordu Komutanıyken 15 Temmuz Darbe Girişimi sırasında vekaleten 2. Ordu Komutanı olarak atandı. Ardından 27 Temmuz 2016 tarihinde 2. Ordu Komutanlığı'na getirildi. Bu görevi korgeneral sıfatıyla 2 yıl yürüttükten sonra, 2018 yılındaki Yüksek Askeri Şura'da orgeneralliğe terfi ettirildi.



Orgeneral İsmail Metin Temel, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en kapsamlı sınır ötesi harekatların, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarının da sevk ve idaresinden sorumlu komutandı. Sahada aktif olarak rol aldı. Hatta DAEŞ militanlarından temizlenen Cerablus'a gitmesi de harekatın dikkat çeken karelerindendi. Terör örgütü YPG'ye karşı düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nın en önemli hedeflerinden olan Afrin'e Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kontrolüne geçtikten kısa sonra gitmişti.



İdlib'te çatışmasızlık bölgesi çerçevesinde kurulan gözlem noktaları ve Münbiç kırsalındaki faaliyetler de onun görev sahasındaki önemli gelişmelerdendi. Sadece sınır ötesinde değil, yurt içinde de terörle mücadele operasyonları da onun komutasındaki 2. Ordu Komutanlığı tarafından yürütüldü.



APOLET POLEMİĞİ



İsmail Metin Temel, 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Parlamento seçimi öncesinde apolet polemeğinin de odak noktası olmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı bir programda yer alan İsmail Metin Temel o dönem Cumhurbaşkanlığı için aday olan Muharrem İnce tarafından eleştirilmiş, İnce "Apoletlerini sökeceğim" demişti. Apolet tartışması sonrasında sert bir siyasi polemiğe dönüşmüştü iktidar ve muhalefet arasında.



Darbecilerle TSK'da mücadele eden isimlerin başında gelen Korgeneral İsmail Metin Temel'e susturucularla suikast planlandığı ortaya çıkmıştı. Silopi Özel Kuvvetler Üssü'nde görevli 8 kişilik suikast timi, 15 Temmuz gecesi helikopterle havalanmıştı. Uçuşların kaldırılmasına rağmen gelen helikopteri şüpheli bulan Temel, birliğindeki askerlere emir vererek teyakkuza geçti

İSMAİL METİN TEMEL KİMDİR?



İsmail Metin Temel, 1958 yılında Bayburt'ta dünyaya gelmiştir. Korgeneral rütbesine sahip olan Temel, gençlik yıllarında ailesiyle birlikte Adana'ya yerleşti ve eğitimini burada tamamladı. Kısa süre sonra askerliğe adım attı. Van Asayiş Kolordu Komutanıyken 15 Temmuz Darbe Girişimi sırasında vekaleten 2. Ordu Komutanı olarak atandı. Ardından 27 Temmuz 2016 tarihinde 2. Ordu komutanlığına getirildi. Fırat Kalkanı Harekatı'nda başarılı oldu. İdlib'de gözetleme kulelerinin kurulumunda ve Afrin Harekatı hazırlıklarında büyük rol oynadı. Afrin Operasyonu'nu yöneten komutan olarak atandı.



Darbecilerle TSK’da mücadele eden isimlerin başında gelen Korgeneral İsmail Metin Temel'e susturucularla suikast planlandığı ortaya çıkmıştı. Silopi Özel Kuvvetler Üssü’nde görevli 8 kişilik suikast timi, 15 Temmuz gecesi helikopterle havalanmıştı. Uçuşların kaldırılmasına rağmen gelen helikopteri şüpheli bulan Temel, birliğindeki askerlere emir vererek teyakkuza geçirmişti.



8 kişilik suikast timi, helikopterden iner inmez püskürtüldü. Suikast timi kendilerini darbeciler değil vatansever askerlerin karşılaması üzerine havalanıp Silopi'ye geri döndü. Temel'in Şırnak'ta çatışırken kendini feda eden bir askere verdiği sözü yıllardır yerine getirdiği ortaya çıktı. Korgeneral İsmail Metin Temel, şehit olan askerine verdiği "Annene bakacağım" sözünü yıllardır yerine getiriyor.