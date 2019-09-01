Teröristlere darbe üstüne darbe!

Metina ve Gara bölgelerine hava harekatı: 4 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatında 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
- AA
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Metina ve Gara bölgelerine hava harekatı düzenlendi.
Harekatta 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Böylece bugünkü hava harekatlarında etkisiz hale getirilen PKK'lı teröristlerin sayısı 9 oldu.
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