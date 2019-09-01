27°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8352
  • 6,4329
  • 283.069
  • 96718.5
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Metina ve Gara bölgelerine hava harekatı: 4 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatında 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

  • AA
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Metina ve Gara bölgelerine hava harekatı düzenlendi.

Harekatta 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Böylece bugünkü hava harekatlarında etkisiz hale getirilen PKK'lı teröristlerin sayısı 9 oldu.

Mehmetçik ´Atak´ını teslim aldı... Demir özellikleri ile birlikte duyurdu

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Teröristlere darbe üstüne darbe!

Teröristlere darbe üstüne darbe!

Netanyahu söz verdi... İşgal ve zorbalığa doymuyor

Netanyahu söz verdi... İşgal ve zorbalığa doymuyor

150 yıllık küpü kumbaraya çevirdi! İçinden çıkan rakma inanamadı

150 yıllık küpü kumbaraya çevirdi! İçinden çıkan rakma inanamadı

5 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi

5 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi

Türkleri aşağılamaya çalışan Fransız polisine dersini böyle verdi

Türkleri aşağılamaya çalışan Fransız polisine dersini böyle verdi

Bu yolu gören hayrete düşüyor! Araçlar kendi kendine rampa çıkıyor

Bu yolu gören hayrete düşüyor! Araçlar kendi kendine rampa çıkıyor

Lübnan'ın Osmanlı ile ilgili ağır hakaretine tepki yağdı

Lübnan'ın Osmanlı ile ilgili ağır hakaretine tepki yağdı

Vahşet! Onlarca kişi doktoru öldüresiye dövdü

Vahşet! Onlarca kişi doktoru öldüresiye dövdü
 

POPÜLER HABERLER

Müthiş gelişme! İşte Akıncı´nın motorlarının ilk çalışma anı

Müthiş gelişme! İşte Akıncı´nın motorlarının ilk çalışma anı

İkinci el otomobil almanın püf noktaları

İkinci el otomobil almanın püf noktaları

Türk zırhlısı Avrupa'nın kapısını açtı

Türk zırhlısı Avrupa'nın kapısını açtı

2'nci Abdülhamid döneminde yapıldı! Cep telefonu sistemine benziyor

2'nci Abdülhamid döneminde yapıldı! Cep telefonu sistemine benziyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA