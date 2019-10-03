Metina ve Zap bölgelerinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın Metina ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatlarıyla PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın Metina ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatlarıyla PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi.
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