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Metina ve Zap bölgelerinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın Metina ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatlarıyla PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi.

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Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın Metina ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatlarıyla PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi. 

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