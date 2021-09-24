Metina'da 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hâle getirildi

24 Eylül 2021 Cuma 10:09 - Güncelleme: 24 Eylül 2021 Cuma 10:10

MSB: Irak'ın kuzeyindeki Metina'da gerçekleştirilen hava harekâtında 2 PKK'lı teröristin daha etkisiz hâle getirildiği belirlendi. Böylece bölgeye düzenlenen hava harekâtında toplam 4 terörist etkisiz hâle getirilmiş oldu.