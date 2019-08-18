Metina'da 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine düzenlenen hava harekatında 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
- AA
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Metina bölgesine hava harekatı düzenlendi.
Harekatta 2 terörist daha etkisiz hale getirildi.
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