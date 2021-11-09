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  • Metina'ya TSK ve MİT darbesi: 4 terörist etkisiz hale getirildi
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Metina'ya TSK ve MİT darbesi: 4 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Metina bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi.

9 Kasım 2021 Salı 16:56 - Güncelleme: 9 Kasım 2021 Salı 16:57
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MSB: Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Metina bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi.

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