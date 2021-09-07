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Güncel

Metrelerce derinlikte çukur oluştu: İş yerlerini su bastı

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde su borusunun patlaması üzerine yolda göçük oluştu, bazı ev ve iş yerleri sular altında kaldı.

AA7 Eylül 2021 Salı 23:50 - Güncelleme: 7 Eylül 2021 Salı 23:50
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Fazlı Meto Bulvarı'nda Adana Su ve Kanalizasyon İdaresine (ASKİ) ait su borusu henüz belirlenemeyen nedenle patladı.

Patlayan su borusu yolda yaklaşık 8 metre çapında bir çukur oluşturdu.

Bulvar oluşan çukur nedeniyle trafiğe kapatılırken, bazı ev ve iş yerleri sular altında kaldı.

İş yeri sular altında kalan Enes Yıldız, su borusunun daha önce de patladığını ve mağdur olduklarını, sorunun giderilmesini istediklerini söyledi.

Adana Su ve Kanalizasyon (ASKİ) ekiplerinin yol ve patlayan boruyu tamir çalışması sürüyor.

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