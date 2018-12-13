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Metrelerce takla atan otomobilden yaralı olarak kurtuldu

Kırıkkale’de otomobilin yoldan çıkarak metrelerce takla attığı kazadan sürücü yaralı olarak kurtuldu.

  • İHA
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Kaza, Kırıkkale’nin Delice ilçesine bağlı Bozköy mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ercan Bostancı idaresindeki 06 BGZ 861 plakalı otomobili ile seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek yaklaşık 50 metre kadar otomobil ile takla attı. Hurdaya dönen aracın içerisindeki sürücü kazayı yaralı olarak atlattı. Yaralı, olay yerine çağrılan 112 Acil ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
 
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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