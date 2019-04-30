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Metrelerce yükseklikte korkunç son: Paraşüt pilotu hayatını kaybetti

Denizli'de UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Pamukkale'de yamaç paraşütü yapan 45 yaşındaki Aşkın Bakır, Hiarapolis Antik Kenti'nin üzerinde bulunan tepeye düşüp hayatını kaybetti.

  • DHA
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Olay dün saat 16.00 sıralarında Pamukkale'deki Dinamit Tepesi Mevkii'nde meydana geldi. Tek kişilik yamaç paraşütü ile atlayış yapan Aşkın Bakır (45), havalandıktan yaklaşık 3 dakika sonra paraşütün kanadının kapanması sonucu Hierapolis Antik Kenti'nin üzerindeki tepeye çakıldı. Kazayı gören pilotun arkadaşları olay yerine koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, antik kentte düşen paraşüt pilotu Aşkın Bakır'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı. Pilotun arkadaşları ise Bakır'a ait paraşütü topladı.
 
Kaza yerindeki incelemenin sona ermesinin ardından jandarma ve AFAD ekipleri, zorlu arazi koşullarında Aşkın Bakır'ın cesedini tepeden indirdi. Aşkın Bakır'ın cesedi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. İstanbul'dan yamaç paraşütüyle uçuş yapmak için Pamukkale'ye gelen Aşkın Bakır'ın, profesyonel pilotluğun yanı sıra telefon ticareti yaptığı, evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.

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