Metro inşaatında yangın! Çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi
Alibeyköy'de metro inşaatında işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi.
- DHA
Alibeyköy'de metro inşaatında işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi.
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