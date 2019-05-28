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Metro inşaatında yangın! Çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi

Alibeyköy'de metro inşaatında işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. 

  • DHA
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 Alibeyköy'de metro inşaatında işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. 

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