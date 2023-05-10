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  • Metro merdivenlerini yürüyerek çıkmıştı... 85 yaşındaki Hüseyin Amcaya Togg sürprizi
Güncel

Metro merdivenlerini yürüyerek çıkmıştı... 85 yaşındaki Hüseyin Amcaya Togg sürprizi

Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen 'Büyük İstanbul Mitingi'ne katılmak için metronun merdivenlerini yürüyerek çıktığı görüntülerle gündeme gelen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telefonda görüştüğü 85 yaşındaki Hüseyin Bayraktar, Togg ile Bahçelievler'de gezdirildi.

AA10 Mayıs 2023 Çarşamba 18:42 - Güncelleme:
Metro merdivenlerini yürüyerek çıkmıştı... 85 yaşındaki Hüseyin Amcaya Togg sürprizi
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Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, Siyavuşpaşa Mahallesi'nde yaşayan Bayraktar'ı evinde ziyaret etti.

Burada sohbet ederek çay içen Bahadır, Bayraktar'a Atatürk Havalimanı'nda yapılan mitinge nasıl gittiğini sordu.

85 YAŞINDAKİ BAYRAKTAR'A TOGG SÜRPRİZİ

Bayraktar da mitinge metroyla gittiğini anlatarak "Yürüyen merdiven kapalıydı. Merdivenden aşağı yürüyerek indim, oradan da yürüyerek çıktım." diye konuştu.

Bu sırada görüntülendiğinin farkında olmadığını ifade eden Bayraktar bir gencin kendisine yardımcı olduğunu dile getirdi.

Bahadır, Bayraktar'ı cuma günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılması beklenen Bahçelievler'de yapılacak programa davet etti.

Kendisini burada Erdoğan ile yüz yüze görüştürebileceklerini söyleyen Bahadır, Bayraktar'ı Türkiye'nin yerli otomobili Togg ile gezdirmek istediğini söyledi.

Teklifi kabul eden Bayraktar, Bahadır'ın kullandığı Bahçelievler Belediyesine tahsis edilen Togg ile ilçede dolaştı.

Togg aracına güzergah boyunca çevredekiler yoğun ilgi gösterdi.

ERDOĞAN TELEFONLA GÖRÜŞMÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 Mayıs'ta Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen "Büyük İstanbul Mitingi"ne katılmak için metronun merdivenlerini yürüyerek çıktığı görüntülerle gündeme gelen Bayraktar ile telefon görüşmesi yapmıştı.

Erdoğan, Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ mitingleri dönüşünde uçakta görüştüğü Hüseyin Bayraktar'a "Hüseyin amca seni bu merdivenlerde yürütenlerden pazar günü bir hesap sormamız lazım." demişti.

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