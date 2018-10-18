Son Dakika Haberleri 18

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Metro, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Kurtköy'e uzatılacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi, Sabiha Gökçen Havalimanı-Kurtköy Kavşağı Raylı Sistem Metro Hattı'nın 5,3 kilometre uzatılmasına ilişkin imar planı değişikliğini onayladı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama Müdürlüğü hazırladığı  raporlar, İstanbul Ulaşım Ana Planı'nda belirtilen "motorlu araç trafiğinin  azaltılması, toplu taşıma altyapısının iyileştirilmesi ve ulaşım talebinin özel  araçlardan toplu taşıma araçlarına yöneltilmesi genel hedefiyle ile tutarlı,  kentin bütününde yaşanabilir bir çevrenin yaratılması" amacıyla İstanbul  Büyükşehir Belediyesi Raylı Sistem Daire Başkanlığı ve Raylı Sistem Projeler  Müdürlüğü tarafından ihalesi yapılan Sabiha Gökçen Havalimanı-Kurtköy Kavşağı  Raylı Sistem Metro Hattı'na ilişkin daha önce hazırlanan nazım imar planlarının  değiştirilmesini teklif etti.
 
Ulaşım Planlama Müdürlüğü'nün teklifi, Ulaşım Trafik ile İmar ve  Bayındırlık komisyonlarında olumlu değerlendirildi. Büyükşehir Belediye Meclisi,  "Raylı Toplu Taşıma Hattı", "Raylı Toplu Taşıma İstasyonu, "İstasyonu Koruma Alan  Sınırı" ve "Raylı Toplu Taşıma İstasyonu Yerüstü Yapı Alanı" gibi eklentilerle  yeniden düzenlenmesi istenen imar değişikliği teklifini yerinde gördü.
 
Bittiğinde önemli işlev görecek
 
Belediye Meclisi, Pendik-Kaynarca'dan Sabiha Gökçen Havalimanı'na  gidecek metro hattının, buradan da Kurtköy Kavşağı'ndaki Viaport isimli alışveriş  merkezi ve arkasındaki konutlara kadar uzatılmasını sağlayacak imar planı  değişikliğini oy birliğiyle kabul etti.
 
Meclisten geçen plan raporuna göre, Sabiha Gökçen Havalimanı-Kurtköy  Kavşağı Metro Hattı ileride önemli bir işlev görecek. Pendik-Kaynarca ile Sabiha  Gökçen Havalimanı arasında motorlu araç trafiği azaltılacak, ulaşım talebi özel  araçlar yerine toplu ulaşım araçlarına yönlendirilecek. Bunun için de toplu  taşıma altyapısı iyileştirilmiş olacak. İnşaat aşamasında olan Pendik-Sabiha  Gökçen Havalimanı raylı sistemin devamı niteliğini taşıyacak.
 
Yapılacak metro hattı, planlanan Sultanbeyli-Kurtköy metrosu ile  inşaat aşamasında olan Çekmeköy-Sultanbeyli metrosuyla entegre olacak.  Ankara-İstanbul Hızlı Tren Hattı'nın Kurtköy'de kesiştiği, alanda hızlı tren  istasyonu yapılması durumunda; Marmaray-Sabiha Gökçen Havalimanı-hızlı tren  hatları birbirine entegre edilecek. Kentin kuzey bölgesinde doğu-batı yönünde ve  kuzey-güney yönünde havalimanı ile bağlantıları güçlenecek. Böylelikle hızlı  trenin geçtiği diğer illerden gelen yolcuların havalimanına erişimi ve  Kadıköy-Kartal-Kaynarca Metrosu'nu kullanan kişilerin hızlı trene bağlantısı  sağlanacak.
 
Komisyon Başkanı bilgi verdi
 
Meclis üyelerine bilgi veren Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanı Mahmut  Yeter, Viaport'un arkasında yer alan konutlarda ikamet eden insanlara hizmet  vermesi için uzatma kararı alındığını ve gerekli imar planı değişikliklerinin  yapıldığını söyledi.
 
Yeter, şu bilgileri verdi;
 
"Söz konusu husus Pendik-Kaynarca Metro Hattı'nın Sabiha Gökçen  Havalimanı'na, oradan da Kurtköy Kavşağı'na kadar uzatılmasıdır. Havaalanına  gelen metro hattı, 5,3 kilometre uzatılacak. Ondan sonra Viaport'un hemen yanında  bulunan ve triyaj alanı olarak kullanılan bir yer var. Yani Pendik-Kaynarca Metro  Hattı'nın tüm araçları depolanması ve bakımının burada yapılması planlanıyor.  Dolayısıyla bu salt 5 kilometrelik bir uzatmadan ibaret değil. Hattın uzatılması  ve beraberinde orada deponun oluşturulması."

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
2018 yeni Mercedes A200 modelini test ettik

2018 yeni Mercedes A200 modelini test ettik

Kadının karnını keserek bebeğini çaldılar

Kadının karnını keserek bebeğini çaldılar

Cellat içeri böyle girdi

Cellat içeri böyle girdi

Ara Güler vefat etti

Ara Güler vefat etti

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA