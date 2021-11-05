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Metro seferlerinde aksama yaşanıyor

Yenikapı-Hacıosman metro hattında yaşanan teknik arıza nedeniyle, seferlerde aksama yaşandı. Gecikmeli olarak yapılan seferler nedeniyle istasyonlarda yoğunluk oluştu.

DHA5 Kasım 2021 Cuma 20:02 - Güncelleme: 5 Kasım 2021 Cuma 20:02
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Metro İstanbul sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Yenikapı-Hacıosman metro hattında teknik arıza nedeniyle seferlerin gecikmeli yapıldığı duyuruldu. Açıklamada, "M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz gecikmeli olarak yapılmaktadır" ifadesi kullanıldı.

Seferlerin uzun aralıklarla yapılması nedeniyle Taksim Metro istasyonunda yoğunluk yaşandı. Vatandaşlar dakikalarca metronun gelmesini bekledi. Bazı vatandaşlar, istasyona dolu gelen metroya binemezken, bir sonrakini beklemek zorunda kaldı.

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