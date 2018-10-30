Metrobüs arızası seferleri aksattı

Alınan bilgiye göre, Avcılar'dan Zincirlikuyu yönüne seyreden bir metrobüs, Beşyol Durağı yakınlarında arızalandı.

Arıza nedeniyle durağın iki yönünde de metrobüs kuyruğu oluşurken, vatandaşlar araçlardan inerek yürümek zorunda kaldı. Bazı vatandaşların da demir korkulukları aşarak merdivenlere ulaşmaya çalıştığı görüldü.

Arızalı araç duraktan kaldırılırken, yoğunluk azalmaya başladı.