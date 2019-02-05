Metrobüs duraklarında astronot kıyafetiyle dolaşan kişi sosyal medyada merak uyandırdı
Metrobüs duraklarında astronot kıyafetiyle dolaşan kişi sosyal medyada merak uyandırdı. Gerçek ise kısa bir süre sonra yine sosyal medyadan yapılan duyuru ile ortaya çıktı.
- DHA/İHA
İstanbul’da astronot kıyafeti ile metrobüs durağında bekleyen bir vatandaş görenleri şaşırttı.
Uzunçayır metrobüs durağında metrobüsün gelmesini bekleyen astronot, Zincirlikuyu yönüne giden metrobüse bindi.
Vatandaşın astronot kıyafetini neden giydiği merak edilirken gerçek kısa bir süre sonra ortaya çıktı.
Metrobüse binen astronot Yeşilay kampanyası çıktı.
Yeşilay projeyi 9 Şubat'ta duyuracağını açıkladı.
Yeşilay'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ''Astronot neden duraktaydı? Bu sorunun cevabını öğrenmek için 9 Şubat'ı bekleyin!''denildi.
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