Metrobüs duraklarında astronot kıyafetiyle dolaşan kişi sosyal medyada merak uyandırdı Metrobüs duraklarında astronot kıyafetiyle dolaşan kişi sosyal medyada merak uyandırdı. Gerçek ise kısa bir süre sonra yine sosyal medyadan yapılan duyuru ile ortaya çıktı.