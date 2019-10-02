Metrobüs izdihamı alay konusu oldu

Altunizade’de vatandaşların metrobüse ulaşımını sağlayan üst geçit ve metrobüs durağında önceki gün yaşayan yoğunluk, dün de devam etti. İşe ve okula gitmek için metrobüs hattını kullanan vatandaşlar, üst geçitte ilerlemekte zorlanırken, duraklardaki kalabalık nedeniyle araçlara binmekte güçlük çekti. Sosyal medyada bu durum “İmamoğlu’nun yeni nesil metrobüsü” tweetleriyle alay konusu oldu.