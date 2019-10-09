Metrobüs muhabbeti tiyatro muydu? O adam İmamoğlu'nun ekibinde

31 Mart Yerel Seçimleri öncesi bir sokak röportajında "Yılbaşı'nda büyük ikramiye çıkarsa kendime metrobüs alacağım" diyerek gündeme gelen ve sonrasında CHP adayı Ekrem İmamoğlu ile birlikte metrobüs yolculuğu yapan "Metrobüs Bahattin" de tiyatro çıktı. Bahattin Çağrış'ın İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye başkanı iken özel kalem ekibinde olduğu ortaya çıktı.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre, Çağrış'ın 23 Haziran seçimlerinden 1 hafta sonra İBB Özel Kalem'e gelerek belediyedeki durum hakkında bilgi toplamak istediği, çalışanların 'Siz kimsiniz?' sorusuna ise 'Beylikdüzü'nde Ekrem Başkanın özel kalem ekibindeyim' dediği iddia edildi. Medyada 'metrobüs Bahattin de musakka gibi tiyatro muydu?' söylentileri dolaşırken Bahattin Çağrış'ın dün İBB iştiraklerinden İSPER'de koordinatör olarak iş girişinin yapıldığı ortaya çıktı.