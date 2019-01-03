Metrobüs yolcuya çarptı, seferler aksadı

Alınan bilgiye göre, Topkapı yönünde ilerleyen metrobüs, durakta 40-45 yaşlarında olduğu belirtilen bir erkeğe çarptı.

Kaza dolayısıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Bir süre aksayan seferler, yaralının hastaneye götürülmesinin ardından normale döndü.