Metrobüs yolcuya çarptı, seferler aksadı
Topkapı istikametine ilerleyen metrobüsün Darülaceze-Perpa durağında çarptığı kişi yaralandı. Yolcuya çarpan metrobüs şoförü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
- AA, İHA
Alınan bilgiye göre, Topkapı yönünde ilerleyen metrobüs, durakta 40-45 yaşlarında olduğu belirtilen bir erkeğe çarptı.
Kaza dolayısıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Bir süre aksayan seferler, yaralının hastaneye götürülmesinin ardından normale döndü.
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