İSTANBUL 6°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9077
  • EURO
    6,5512
  • ALTIN
    295.903
  • BIST100
    122755
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Metrobüs yoluna 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden girmiş
Güncel

Metrobüs yoluna 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden girmiş

Şişli'de metrobüse çarpan motosikletin metrobüs yoluna 15 Temmuz Şehitleri Köprüsü'nden girdiği belirlendi

DHA20.01.2020  12:28 - Güncelleme: 20.01.2020  12:28

Mecidiyeköy Köprüsü üzerinde dün akşam meydana gelen kazada Emre Can Azder'in kullandığı 34 BOZ 442 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen metrobüsle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Azder, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza sonrası yapılan ilk incelemede Azder'in kullandığı motosiklet ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde metrobüs yoluna girdiği belirlendi. Zincirlikuyu durağında İETT görevlileri tarafından durdurulmak istenen sürücünün uyarıları dikkate almayarak yoluna devam ettiği bildirildi.

Kazada metrobüste bulunan iki yolcu da ani fren nedeniyle hafif yaralandı.

Ceren Özdemir cinayeti sanığının yargılandığı dava başladı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

İmamoğlu baltayı taşa vurdu: Konuşmanın tam metni ortaya çıktı
İmamoğlu baltayı taşa vurdu: Konuşmanın tam metni ortaya çıktı

İmamoğlu baltayı taşa vurdu: Konuşmanın tam metni ortaya çıktı

ABD'den kritik Libya açıklaması: Başkan Erdoğan ve Putin vurgusu
ABD'den kritik Libya açıklaması: Başkan Erdoğan ve Putin vurgusu

ABD'den kritik Libya açıklaması: Başkan Erdoğan ve Putin vurgusu

Bildiğiniz savaş yöntemlerini unutun! Uçaklardan fırlatılan İHA'lar geliyor
Bildiğiniz savaş yöntemlerini unutun! Uçaklardan fırlatılan İHA'lar geliyor

Bildiğiniz savaş yöntemlerini unutun! Uçaklardan fırlatılan İHA'lar geliyor

Türkiye'den İsrail'e cevap!
Türkiye'den İsrail'e cevap!

Türkiye'den İsrail'e cevap!
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.