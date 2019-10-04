Metrobüse Deli Dumrul çözümü

İstanbul’da bir haftadır yaşanan metrobüs duraklarında izdihama çözüm olarak turnikelerin üstgeçitlere alınması yeni bir rezalete neden oldu. Üstgeçidi sadece karşıdan karşıya geçmek için kullanacaklar da turnikelerden İstanbulkart okutmak zorunda kaldı. Metrobüse binmeden yolun karşısına geçenler eğer çıkışta İstanbulkart iade okutmayı unuturlarsa ücretli üst geçit kullanmış olacaklar.

KOORDİNASYONSUZLUK

İstanbullular, kentin trafiğine karşı büyük bir kolaylık sağlayan metrobüs duraklarında bir haftadır izdiham çilesi yaşıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin el değiştirmesinden sonra belediye bürokrasisinde yapılan köklü değişiklikler nedeniyle ortaya çıkan koordinasyonsuzluk İstanbullulara eziyet olarak yansımaya başladı. Üsküdar-Çekmeköy metro hatlarının sefer sıklığına müdahale eden İBB yönetiminin bağlantı hattı olan metrobüs yoğunluğunu hesaba katmadığı ve her hafta yapılması gereken ulaşım koordinasyon toplantılarının gerçekleştirilmediği ortaya çıktı.

Metro AŞ ile İETT arasında yaşanan kopukluk krizi doğurdu. Bu plansızlık nedeniyle metrobüs durağında aşırı kalabalık birikmeye başladı. İBB yönetiminin önlem diye plansız şekilde gönderdiği ek metrobüsler de mevcut izdihamın daha da artmasına ve metrobüs trafiğinde aksamalara neden oldu. İBB’nin plansızlığı çözüm olarak bulduğu formülle de katlandı. Metrobüs turnikelerinin üstgeçitlere alınması formülü bu kez de Deli Dumrul hikayesini akla getiren sahnelere neden oldu.

PARALI ÜSTGEÇİT!

İzdihamı azaltmak için turnikeler üstgeçitlere taşınınca, metrobüsü kullanmayan ve yolun karşısına geçmek isteyen vatandaşlara eziyet oluşturdu. Üstgeçide girebilmek için turnikeye İstanbulkart okutarak para ödemek zorunda kalan vatandaşlar karşıya geçtikten sonra çıkışta iade makinalarına okutmayı unutmaları durumunda sadece üstgeçidi kullandığı için para ödemiş oldu. Vatandaşlar, “Karşıdan karşıya geçmek için zaten metrobüs kalabalığına giriyoruz. Altı üstü yolun karşısına geçeceğiz. Dakikalarca itiş kakış ilerleyip, turnikeye kart okutuyoruz. Metrobüse binmiş gibi para ödüyoruz. Karşıya geçince de kalabalıktan ulaşabilirsek iade makinalarına okutup paramızı geri alacağız. Birçok kişi zaten kalabalıktan korkup kart okutmadan gidiyor. Yani aslında üstgeçitten geçmek için para ödemiş olduk. Hani her şey güzel olacaktı. Böyle mi güzel olacak” dediler.

Zincirlikuyu’da izdiham

Altunizade’deki eziyet katlanırken, Zincirlikuyu ve Avcılar’da da benzer sahneler yaşandı. Sabah saatlerinde işe ve okula gitmek için metrobüs hattını kullanan vatandaşlar, Zincirlikuyu’daki aktarma noktalarında uzun kuyruklar oluşturdu. Yaşanan yoğunluk nedeniyle vatandaşlar, metro çıkışlarına ulaşmakta güçlük çekti. Yetkililerin önlem almasını isteyen vatandaşlar, bu duruma tepki gösterdi.